Жовтень, 13 в 1:30

У Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.

Повітряна тривога була оголошена одразу після початку вибухів.

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За інформацією з соцмереж, запуски по Миколаєву відбуваються з тимчасово окупованої Херсонської області.

Зокрема повідомляється, що окупанти влучили у багатоповерхівку, в результаті чого декілька поверхів зруйновано. Під завалами знаходяться люди. На місці працюють рятівники.

Наразі ані міський голова, ані очільник Миколаївської ОВА не коментували вибухи.