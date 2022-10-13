У Миколаєві перед початком тривоги пролунали вибухи
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У Миколаєві пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.
Повітряна тривога була оголошена одразу після початку вибухів.
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За інформацією з соцмереж, запуски по Миколаєву відбуваються з тимчасово окупованої Херсонської області.
Зокрема повідомляється, що окупанти влучили у багатоповерхівку, в результаті чого декілька поверхів зруйновано. Під завалами знаходяться люди. На місці працюють рятівники.
Наразі ані міський голова, ані очільник Миколаївської ОВА не коментували вибухи.