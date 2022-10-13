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Факти / Україна

В Україні не планують вводити графіки віялових відключень, але економити світло потрібно – Укренерго

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні не планують вводити графіки віялових відключень, але економити світло потрібно – Укренерго
Фото: Pixabay

Після масованих ракетних ударів 10-11 жовтня в Україні фактично на 100% відновили енергопостачання в регіонах.

Про це в ефірі телемарафону ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карпяку повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, сьогодні введення графіків аварійних відключень поки що не планується. Але економити електроенергію все одно потрібно.

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– Ми вистояли як єдиний фронт – разом енергетики та наші громадяни, які допомогли енергосистемі зменшити навантаження на неї в пікові години доби. Цим вони показали ощадливе споживання. Цю практику, безумовно, потрібно продовжувати, – пояснив Кудрицький.

За словами голови Укренерго, українцям потрібно ощадливо використовувати електрику, оскільки подібні атаки можуть продовжитися. По-друге, щоби повністю усунути наслідки масованих обстрілів 10-11 жовтня, потрібно досить багато часу.

Тому Володимир Кудрицький звернувся до українців з проханням продовжувати економити електроенергію у години вечірнього та ранкового піків, тобто з 08:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00.

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