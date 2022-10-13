Завтра небо не буде закрито: Резніков про терміни постачання систем ППО Україні

Жовтень, 13 в 15:15

Розуміння того, яку зброю у сфері протиповітряної оборони і коли саме можуть передати партнери України, щоб закрити наше небо, буде наступного місяця.

Як повідомив спецкор ICTV Володимир Рунець, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи зустріч у форматі Рамштайн.

– Головне, що політичне рішення ухвалено. Далі буде відпрацювання. Завтра небо не буде закрито. Це дорогі системи, складні, з якими потрібно вчитися працювати, – пояснив міністр.

Також Олексій Резніков нагадав, що жодна система ППО у світі не гарантує 100% захисту. За його словами, сьогодні наша протиповітряна оборона збиває системно до 50% усіх загроз. Якщо ці показники будуть на рівні 60-80% – це вже чудово.

Зараз дивляться

Крім того, міністр оборони пояснив, що системи протиповітряної оборони мають різну дальність – коротку, середню і дальню (40-80-200 км). Тому, за словами міністра, Україні зараз потрібно дивитися, де є прогалини у захисті.

Нагадаємо, 12 жовтня за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україна отримає системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки дозволятимуть фізичні можливості.

За його словами, наші партнери також спробують надати додаткові боєприпаси до наявних систем, які використовують українські сили.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ