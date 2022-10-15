Лицемірне зняття відповідальності: Подоляк про заяву Путіна щодо неминучості війни

Жовтень, 14 в 22:05

Радника керівника Офісу президента Михайла Подоляк прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна 14 жовтня щодо того, що війна все одно мала початись, тому Росія вимушена була “захищатись”.

– Заява Путіна, що він ні про що не жалкує, а війна все одно мала статися, – лицемірне зняття відповідальності, – написав Подоляк у Twitter.

Він нагадав, що Україна, як і НАТО ні на кого не нападали, а саме Росія вторглася в чужу країну, тероризує міста та страчує людей.

– Якби РФ не хотіла цієї війни, її б просто не було, – додав радник керівника ОП.