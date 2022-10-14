Починають стрілятися з привидами: у російських окупантів здають нерви на фронті
У російських окупантів здають нерви на фронті, оскільки вони починають стрілятися з привидами.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
– У деяких наших нерви здають, і починають з привидами стрілятися. Там нікого немає, а вони ху*рять з автомата туди. Потім всю роту підіймають через це. Всі в окопах сидять пів ночі потім, думають, що атака, – розповів він.
Солдат РФ відзначив роботу українських артилеристів, зауваживши, що вони “стріляють рідко, але влучно”.
Водночас російська артилерія, за його словами, часто стріляє і часто “промазує”.
– Укропи рідко стріляють, але якщо вони стріляють, то вони точно потрапляють. Їхня артилерія кладе чітко, вони просто так не стріляють, – зазначив окупант.
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