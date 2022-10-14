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Факти / Україна

Росіяни усю ніч з різної зброї обстрілювали Дніпропетровщину – голова ОВА

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Росіяни усю ніч з різної зброї обстрілювали Дніпропетровщину – голова ОВА

Росіяни усю ніч атакували область з різної зброї територію Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

– Наші захисники з повітряного командування Схід після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей.

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Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували Градами, важкою артилерією та дронами.

Попередньо, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач, – йдеться у повідомленні Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко 
Джерело: Валентин Резніченко 

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