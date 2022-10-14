Росіяни усю ніч з різної зброї обстрілювали Дніпропетровщину – голова ОВА
Росіяни усю ніч атакували область з різної зброї територію Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
– Наші захисники з повітряного командування Схід після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.
У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей.
Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували Градами, важкою артилерією та дронами.
Попередньо, люди не постраждали.
У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач, – йдеться у повідомленні Резніченко.
Фото: Валентин Резніченко
Джерело: Валентин Резніченко