Росіяни усю ніч з різної зброї обстрілювали Дніпропетровщину – голова ОВА

Жовтень, 14 в 8:47

Росіяни усю ніч атакували область з різної зброї територію Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

– Наші захисники з повітряного командування Схід після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей.

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Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували Градами, важкою артилерією та дронами.

Попередньо, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач, – йдеться у повідомленні Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко

Джерело: Валентин Резніченко