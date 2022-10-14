Жовтень, 14 в 1:59

Українським військовим немає потреби переживати через зимовий одяг, оскільки партнери України допомагають з цим питанням.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції.

Він прокоментував допомогу Україні від Канади, яку оголосила очільниця канадського Міноборони Аніта Ананд, що передбачає постачання зимового одягу та обладнання для ЗСУ.

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– Вчора пані Аніта оголосила (про зимове спорядження для ЗСУ, – Ред.). Дехто переплутав її інформацію про 500 тисяч комплектів зимового одягу. Це не зовсім так. Малось на увазі 500 тис. різних одиниць одягу, – сказав міністр.

Резніков пояснив, що йдеться про різні позиції одягу на кожному військовому, що може складати мінімум 12 позицій, це, зокрема: шкарпетки, білизна, утеплювач, куртка тощо.

Коли мова йшла про 500 тис. по зимовому вбранню, то малось на увазі про 500 тис. позицій – від рукавичок до всього іншого, – сказав міністр оборони.

За його словами, завдяки Канаді Україна зможе вдягнути близько 40-50 тис. військовослужбовців.

– У нас немає ніякої біди з одягненням зимовим одягом наших військових. Хочу нагадати, що всі військові були вдягнуті до початку навали, а ще дещо було на складах, і перша хвиля мобілізації була вдягнена, а зараз серед усіх бойових підрозділів розвозять одяг в достатній кількості і він продовжує поступати, – запевнив Олексій Резніков.

Він додав, що ті, хто розганяє в інфопросторі “зраду”, що немає зимового одягу, роблять це, “або навмисно, або з дурості”.

– Плюс ще й партнери кажуть, всі скандинавські країни: ми дамо вам зимовий одяг, щоб ви були готові до зими. Тому у нас біди з зимою не буде, – запевнив Резніков.

Міністр додав, що обговорював з партнерами України постачання наметів та дизель-генераторів.

Напередодні Канада анонсувала нову військову допомогу Україні на суму $47 млн. Пакет передбачає 500 тис. одиниць зимового військового одягу, артилерійські снаряди на суму $15,2 млн та забезпечення супутникового зв’язку на суму $2 млн.