Стратегічна ініціатива у наших руках: Залужний обговорив ситуацію на фронті з генералом США Каволі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Вони обговорили оперативну ситуацію, плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Залужний наголосив на тому, що стратегічна ініціатива в наших руках, тож головне не зупинятися.
– Підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само, як і набуття взаємосумісності з їхніми Збройними силами, залишаються нашими пріоритетами, – додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, що кілька днів тому Залужний обговорив питання підготовки українських підрозділів з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном.
Він зазначив, що навчання наших воїнів за кордоном відбувається за стандартами Північноатлантичного союзу.
Джерело: Головнокомандувач ЗС України