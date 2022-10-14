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Факти / Україна

Стратегічна ініціатива у наших руках: Залужний обговорив ситуацію на фронті з генералом США Каволі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Валерій Залужний, Крістофер Каволі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Вони обговорили оперативну ситуацію, плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Залужний наголосив на тому, що стратегічна ініціатива в наших руках, тож головне не зупинятися.

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– Підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само, як і набуття взаємосумісності з їхніми Збройними силами, залишаються нашими пріоритетами, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що кілька днів тому Залужний обговорив питання підготовки українських підрозділів з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном.

Він зазначив, що навчання наших воїнів за кордоном відбувається за стандартами Північноатлантичного союзу.

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Джерело: Головнокомандувач ЗС України

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