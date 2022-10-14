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Факти / Україна

Якби не троє дітей, мене б тут вже давно не було: окупант про наміри втекти з фронту

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
окупант
Фото: Depositphotos

Російський військовий розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти.

– Я все там же, на Миколаївщині. Хлопців загинуло багато, яких я знав. Ось у мене дружина та троє дітей, які живуть у службовій квартирі. Якби я міг на себе розраховувати, я подумав, щоб сісти до в’язниці. Мене б давно тут уже не було. Вже б з#бався давно звідси, – каже російський солдат.

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Також військовий РФ розмірковує про постачання західного озброєння Україні.

– Я коли дізнався, що з Австралії, з Австралії розумієш, зброю на Україну поставляють, я просто ах*їв. Я говорю, так там же одні кенгуру живуть, – дивується він.

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Крім того, окупант із заздрістю розповідає, що українська армія отримує багато допомоги від інших країн.

– Мобілізованих ставлять за нами, чеченців багато привезли, але в тил. Нічого ні, самі якось крутимося, – бідкається окупант.

Джерело: ГУР
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