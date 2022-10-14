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Факти / Україна

З українських портів вийшли три судна з 84 тис. тонн агропродукції

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Судно із зерном

14 жовтня з портів Південний, Одеса та Чорноморськ вийшли три судна, які доправлять до країн Азії та Африки 84 тис. тонн української пшениці та кукурудзи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зокрема, балкер Super Arsenal доставить в Туніс 27,5 тис. тонн кукурудзи, балкер Sea Luck направляється до Алжиру з 13,5 тис. тонн пшениці.

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З моменту відкриття зернового коридору Україна експортувала 7,4 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 334 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Що буде з цим коридором у листопаді, наразі невідомо, оскільки 13 жовтня Росія заявила, що хоче вийти із зернової угоди і вже завернулася до ООН з вимогами.

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