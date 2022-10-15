Жовтень, 14 в 23:09

Навряд чи українські звільнять Херсон наступного тижня, але деокупація обласного центру Херсонщини є неминучою.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

Він прокоментував публікацію Financial Times, в якій йдеться, що українські Збройні сили можуть деокупувати Херсон вже наступного тижня.

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– Я думаю, що це занадто оптимістично. Річ у тім, що було декілька заяв серед військових чиновників на Заході, особливо в Сполучених Штатах, які констатували розвідінформацію, що є намагання евакуювати колаборантів, членів їхніх родин і родин російських представників, які є на території Херсона. Скоріш за все, оці повідомлення і спровокували такий висновок, що, начебто, от-от і ми підійдемо до Херсона, – сказав експерт.

За словами Жданова, на цьому напрямі куди складніша обстановка, оскільки Росія намагається забезпечити логістику для Херсонського угрупувування.

Він додав, що заяви про те, що звільнення Херсона є невідворотним, можуть бути засновані на тому, що українські сили, хоча і повільно, але все ж таки просуваються вперед, і мало не щоденно з’являються деокуповані населені пункти.

– Врешті решт настане той критичний момент, коли російські війська не зможуть утримувати позиції на правому березі Дніпра, і тоді ми можемо перейти у рішучий контрнаступ для звільнення міста Херсон, – сказав Жданов.

Експерт звернув увагу на сподівання росіян на зиму, оскільки тоді для окупантів буде шанс перегрупуватись, але усе вказує, що ЗСУ наступатимуть протягом усього зимового періоду.

– Той, хто ліпше підготується до низьких температур…. той і матиме перевагу, – каже він.

Напередодні Financial Times опублікувало матеріал, в якому прогнозується звільнення Херсона найближчим часом.