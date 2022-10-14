Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ сьогодні знищили 8 іранських дронів Shahed-136

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ сьогодні знищили 8 іранських дронів Shahed-136

Збройні сили України за сьогодні вже встигли збити вісім іранських ударних дронів Shahed-136.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники-камікадзе знищено протиповітряною обороною на південному та східному напрямках.

Зараз дивляться

Зокрема, п’ять дронів збили зенітники Повітряних Сил ЗСУ, ще три – військові протиповітряної оборони Військово-Морських сил Збройних сил України.

Нагадаємо, що напередодні у Макарівській громаді на Київщині зафіксували кілька влучань іранських ударних дронів Shahed-136.

Фото: Wikipedia

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка