ЗСУ сьогодні знищили 8 іранських дронів Shahed-136
Збройні сили України за сьогодні вже встигли збити вісім іранських ударних дронів Shahed-136.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Безпілотники-камікадзе знищено протиповітряною обороною на південному та східному напрямках.
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Зокрема, п’ять дронів збили зенітники Повітряних Сил ЗСУ, ще три – військові протиповітряної оборони Військово-Морських сил Збройних сил України.
Нагадаємо, що напередодні у Макарівській громаді на Київщині зафіксували кілька влучань іранських ударних дронів Shahed-136.
Фото: Wikipedia