Жовтень, 14 в 9:33

Збройні сили України за сьогодні вже встигли збити вісім іранських ударних дронів Shahed-136.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники-камікадзе знищено протиповітряною обороною на південному та східному напрямках.

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Зокрема, п’ять дронів збили зенітники Повітряних Сил ЗСУ, ще три – військові протиповітряної оборони Військово-Морських сил Збройних сил України.

Нагадаємо, що напередодні у Макарівській громаді на Київщині зафіксували кілька влучань іранських ударних дронів Shahed-136.

Фото: Wikipedia