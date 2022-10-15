Жовтень, 15 в 1:58

В Адміністрації президента США не бачать ознак того, що російський лідер Володимир Путін ухвалив щодо застосування зброї масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

– Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію, – сказав Кірбі.

За його словами, Вашингтон також не бачать ознак, що Білорусь готується наступати, або зробить це.

Зараз дивляться

– Очевидно, ми стежимо за тим, наскільки це можливо. Я не хочу забігати наперед чи спекулювати щодо того, що це може означати. Зрозуміло, що будь-які додаткові війська в Україні під командуванням російських лідерів викличуть занепокоєння, але цього наразі немає, – підсумував він.

Джон Кірбі вважає, що дії президента Путіна не є “діями впевненого лідера, який відчуває впевненість у тому, як ведеться ця війна”.

– Це брутально. Це криваво. Це потворно. І, як сказав президент (США Джо Байден, – Ред.), йдеться, зокрема, про воєнні злочини і звірства. Путін навмисне переслідує цивільні цілі та намагається вбивати українських цивільних, не кажучи вже про їхніх солдатів, і він намагається вселити в них страх. Але це має протилежний ефект, – сказав Кірбі.

За його словами, Путін допоміг об’єднати НАТО.

– Він посилив рішучість міжнародної спільноти, і він абсолютно не вселив страх у серця українського народу. Ви могли бачити, як вони співали у метро після терактів на вихідних, вони виходили на вулиці. Вони сміливі. Вони здібні. Вони рішучі, – додав представник Білого дому.

Американський топчиновник додав, що Вашингтон із союзниками та партнерами по всьому світі продовжить надавати безпекову допомогу українським Збройним силам, “щоб вони могли захистити себе” від повномасштабної війни Росії.

– І цього тижня засідання контактної групи у Брюсселі було чудовим прикладом того, що ми не бачимо нічого, окрім єдності та рішучості наших союзників і партнерів, не лише в Європі, а також у країнах по всьому світу, робити все, що вони можуть, аби підтримати Україну. І це продовжується, – сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, президент Джо Байден ухвалив рішення про надання Україні наступного пакета допомоги від США, сума якого складає $725 млн. За даними ЗМІ, оборонна допомога передбачатиме зброю та транспортні засоби.