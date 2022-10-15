Жовтень, 15 в 15:02

У разі застосування Росією ядерної зброї НАТО може завдати конвенційного удару, тобто зробити це зброєю, яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів (не ядерною).

Про це в ефірі марафону FreeДом повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– На мою думку, удар моде бути привентивним і попереджувальним. Оскільки європейські країни вимагаттимуть від НАТО гарантій безпеки. Адже нікому не потрібен ядерний гриб у центрі Європи. Крім того, ніхто не може передбачити поширення радіоактивної хмари. Щоб не скотитися до ядерного апокаліпсису відповідь на дії РФ буде виключно конвенційною зброєю. Але у НАТО є сили і засоби, щоб відповісти так, що це буде удар гірший, ніж ядерний, – роповів він.

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Також Олег Жданов пояснив, за якими ознаками можна буде визначити, що Росія готується до завдання ядерного удару.

На його думку, першою з них буде те, що російський диктатор Володимир Путін порушить це питання під час наради.

Експерт нагадав, що розвідка постійно працює. Тому якщо це станеться, ми знатимемо. Крім того, Олег Жданов додав, що місця зберігання ядерної зброї в Росії моніторяться.

До слова, 15 жовтня в Адміністрації президента США заявили, що не бачать ознак того, що російський лідер Володимир Путін ухвалив рішення щодо застосування зброї масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю.