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Факти / Україна

Лікарні на окупованих територіях забиті пораненими військовими РФ – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Лікарні на окупованих територіях забиті пораненими військовими РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Лікарні на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими військовими.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених окупантів.

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В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені російськими вояками. За інформацією, місцевих жителів в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.

А ще серед поранених окупантів висока смертність – понад 50%. Причиною тому є низька якість медичної допомоги та відмова російського командування евакуйовувати тяжко поранених на територію РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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