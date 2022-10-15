Лікарні на окупованих територіях забиті пораненими військовими РФ – Генштаб

Жовтень, 15 в 7:25

Лікарні на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими військовими.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених окупантів.

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В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені російськими вояками. За інформацією, місцевих жителів в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.

А ще серед поранених окупантів висока смертність – понад 50%. Причиною тому є низька якість медичної допомоги та відмова російського командування евакуйовувати тяжко поранених на територію РФ.