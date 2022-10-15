Жовтень, 15 в 14:08

Росія прагне компенсувати дефіцит інших боєприпасів, тому масово купує в Ірану дрони-камікадзе Shahed-136.

Таку думку висловив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. За його словами, іранські безпілотники використовуються в Україні у сліпому варіанті, тобто без системи оптичного наведення.

Вони відразу вилітають на ціль без патрулювання. Мішенями Shahed-136 стають стаціонарні об’єкти української інфраструктури, за якими не потрібно “полювати”.

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Давид Гендельман пояснив, що Росія застосовує ці дрони як дешевший замінник дорогим крилатим ракетам, яких їй явно бракує.

Полковник Бундесверу у відставці та військовий експерт берлінського Фонду Наука та політика Вольфганг Ріхтер розповів, що небезпека іранських дронів-камікадзе полягає у тому, що невеликий розмір і низька висота польоту робить їх менш доступною мішенню для систем ППО – радарам складно їх виявити.

За його словами, на озброєнні Україна має радіолокаційні системи комплексів ППО ще радянської розробки, які розраховані на перехоплення великих ракет.

Однак експерт наголосив, що українська протиповітряна оборона вже пристосувалася збивати й іранські дрони. Він припустив, що близько третини всіх безпілотників, запущених Росією під час масованої атаки 10 жовтня, були збиті.

Військовий експерт Давид Гендельман пояснив, що, як і будь-який вид озброєнь, іранські безпілотники мають низку недоліків, які підвищують їхню вразливість.

– Мала висота польоту, яка дозволяє їм залишатися невидимими для радарів, робить їх помітними неозброєному оку. Крім того, у цих дронів дуже гучний двигун. Цей шум дозволяє розпізнати Shahed-136 навіть у темний час доби. Тож невразливою зброєю їх назвати не можна, – розповів він.

Також експерт звернув увагу на те, що на сьогодні українські військові зібрали достатньо оперативної інформації про іранські дрони, які вони збивають. Це підвищує ефективність протидії.

Давид Гендельман впевнений, що дрони-камікадзе Shahed-136 не здатні змінити ситуацію на фронті на користь Росії. За його словами, це не якась універсальна чудо-зброя, здатна вплинути на перебіг війни загалом.

Фото: ГУР