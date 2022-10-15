Жовтень, 15 в 11:15

У тимчасово захопленому місті Мелітополь (Запорізька область) пролунали потужні вибухи в районі аеродрому.

Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, увечері 14 жовтня, в місті сталася нова “бавовна”: чотири вибухи в районі аеродрому.

Після цього почалася детонація боєприпасів. За даними Федорова, вибухи лунали на ворожій військовій базі.

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– Просмажування русні в Мелітополі триває. Вчора ввечері було гучно в районі аеродрому: чотири потужні вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними, ворожа військова база, яку окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати, – наголосив він.

Федоров додав, що після серії вибухів російські окупанти вивозили зі своєї бази ліквідовану техніку.

На початку жовтня голова Запорізької ОВА Олександр Старух поінформував, що російські окупанти намагаються облаштувати так званий “державний кордон” на виїзді з тимчасово окупованих територій області. Крім того, вони заблокували евакуацію українців.

Як відомо, Кремль наприкінці вересня оголосив про нікчемне рішення “приєднати до РФ” чотири області України, серед яких і Запорізька. Світова спільнота не визнала незаконну анексію українських територій та запровадила санкції проти РФ.