Жовтень, 15 в 9:52

Українські військові ліквідували вже близько 64 700 російських військових від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомили у Генштабі, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 загарбників.

Також українські військові ліквідували ще три танки, сім бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, збили два ворожі гелікоптери та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

танки ‒ 2 524 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 5 179 (+7);

артилерійські системи – 1 582 (+16);

РСЗВ – 365 (+3);

засоби ППО ‒ 186;

літаки – 2 684;

гелікоптери – 242 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210 (+11);

крилаті ракети ‒ 316;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 951 (+7);

спеціальна техніка ‒ 142.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська провели обмежені наземні атаки на захід від Кремінної, щоб повернути втрачені позиції.

Тим часом ЗСУ наступають на північному сході Харківської області на схід від Куп’янська.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.