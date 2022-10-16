На початку нового тижня в Україні буде сонячно та без опадів, а вже в середу-четвер очікуються дощі, суттєве похолодання та навіть сніг.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

– 17 жовтня в Україні – знову чудова погода, сухо, сонячно, вдень потеплішає. У вівторок – ще тепліше, до +17, +22, – прогнозує вона.

Вже у середу та четвер пройдуть дощі, у Карпатах 20 жовтня ймовірний сніг.

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Суттєве похолодання принесуть атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи, внаслідок чого температура опуститься до +6, +12.

Погода у Києві

За словами Діденко, у столиці понеділок та вівторок (17-18 жовтня) будуть сонячними і теплими.

– Завтра (17 жовтня – Ред.) у столиці до +16, у вівторок до +20. Дозбируйте яблука, гарбузи, синенькі, калину, набуцайте листя з дітьми в парку, вигуляйте перед зимівлею легкі білі кросівки, – порадила синоптик.

Вже в середу (19 жовтня) в Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря.

А в четвер (20 жовтня), як прогнозує Діденко, вдень очікується лише +7, +9. Втім, синоптик додала, що в жовтні ще будуть теплі дні.