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Факти / Україна

Україна це цінує! Подоляк подякував Маску за продовження фінансування Starlink

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк подякував засновнику компанії Space X, американському мільярдеру Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні.

У своєму Twitter він згадав персонажів із Зоряних воєн – ситхів, які представляли темну сторону сили.

– Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує! – зауважив Подоляк.

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Ілон Маск 15 жовтня заявив, що змінив свою думку щодо фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink в Україні. Цього разу він погодився самостійно сплатити за супутники, які є важливими для фронту.

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