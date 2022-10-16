Україна це цінує! Подоляк подякував Маску за продовження фінансування Starlink

Жовтень, 16 в 8:24

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк подякував засновнику компанії Space X, американському мільярдеру Ілону Маску за рішення продовжити фінансування системи Starlink в Україні.

У своєму Twitter він згадав персонажів із Зоряних воєн – ситхів, які представляли темну сторону сили.

– Ти повинен був знищити ситхів. Тож ти це зробив. Дякую, що приєднався до правильної сторони. Україна це цінує! – зауважив Подоляк.

Зараз дивляться

Ілон Маск 15 жовтня заявив, що змінив свою думку щодо фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink в Україні. Цього разу він погодився самостійно сплатити за супутники, які є важливими для фронту.