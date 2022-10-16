Жовтень, 16 в 1:51

Росія не зможе оснастити безпілотники іранського виробництва ядерною зброєю, виготовленою на території Російської Федерації.

Про це військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів на своєму Youtube каналі.

Його запитали, чи можлива ситуація, коли іранські дрони можуть бути оснащені ядерним боєприпасом малої потужності, виробленим у Росії.

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– Ні, неможливо. Тому що ще ніхто не розробив ядерні заряди малого радіусу дії або малої потужності. Дрон максимально може нести снаряд до 50 кг, а артилерійський снаряд вести більше 50… На сьогоднішній день, щоб їх оснастили ядерними снарядами, то ні, цього бути не може, – сказав Жданов.

Нагадаємо, в ніч із 14 на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ успішно знищила шість іранських дронів Shahed-136.

Радник мера столиці України Юрій Зозуля 15 жовтня заявив, що над Києвом хочуть створити спеціальний купол для захисту від ворожих дронів-камікадзе і безпілотних літальних апаратів, який стане системою глибоко ешелонованої протиповітряної оборони.

Джерело: Олег Жданов