Автоматна черга – у спину дитині: бабуся розповіла про звірства окупантів на Херсонщині

Жовтень, 17 в 20:57

У Новоолександрівці Херсонської області окупанти у спину застрелили дитину, коли та йшла отримувати 2 кг борошна.

Про це розповів глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– Автоматна черга – у спину дитині… Так вчинили окупанти з онуком жительки Новоолександрівки Ніни Устянівської. Батька вбитої дитини зі зброєю біля скроні возили селом, аби змусити мовчати про звірства росіян, – написав він у Telegram.

Також він опублікував відповідне відео, на якому бабуся вбитого розповідає про страшні події у селі.

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– Застрели ось тут. І за що? Хлопець йшов отримувати 2 кг муки. Він біг, думав, що врятується. А вони знов відкрили вогонь з автомата і застрелили, – повідомила жінка.

Фото: скрін з відео