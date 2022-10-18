Жовтень, 17 в 21:18

Український фонд допомоги армії Повернись живим анонсував проєкт, який реалізовується спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Як поінформували в пресслужбі фонду, новий проєкт має пілотну назву Бавовна у Москві. Робота над ним відбувалася протягом двох місяців.

– Запускаємо новий проєкт із ГУР Міністерства оборони України. Ініціатива… під пілотною назвою Бавовна у Москві пов’язана з роботою на дальні дистанції, – зазначається в повідомленні фонду в соцмережі Facebook.

У фонді уточнили, що проєкт уже на 100% законтрактований, проте детальнішу інформацію про нього та його вартість обіцяють надати пізніше.

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Крім того, фонд не відкриває окремий збір на цей проєкт, хоча й цінує бажання українців “скинутися на великий бум”. Згідно з повідомленням, фінансова складова проєкту “вже реалізована”.

У Twitter представники Повернись живим натякнули на роботу зі зброєю дальньої дії в межах нової ініціативи.

– Не перший місяць працюємо над зброєю дальньої дії. Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яких підступно стріляють росіяни. Ворог буде покараний! – наголошується в повідомленні.

Не перший місяць працюємо над зброєю дальної дії???? Нам болить Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв, Київ та всі інші українські міста та села, по яким підступно стріляють росіяни. Ворог буде покараний❗️І сьогодні ми привідкриємо завісу нового проєкту, який реалізує для цього Фонд. pic.twitter.com/IBaXDEV2GI — Повернись живим (@BackAndAlive) October 17, 2022

У фонді також закликали українців долучатися до системної допомоги армії.

Як відомо, 10 жовтня у відповідь на масований обстріл українських міст телеведучий Сергій Притула та громадський активіст Сергій Стерненко відкрили збір коштів “на помсту” росіянам. Йдеться про закупівлю дронів-камікадзе RAM ІІ UAV. Однак Притула натякнув, що будуть не лише безпілотники.

Джерело: Facebook Повернись живим, Twitter-акаунт Повернись живим