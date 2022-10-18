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Факти / Україна

Чому Росія тероризує дронами-камікадзе Україну – Арестович назвав причину

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чому Росія тероризує дронами-камікадзе Україну – Арестович назвав причину
Фото: Офіс президента

За попередніми даними, сьогодні по Україні Росією було випущено 62 дрони-камікадзе, з них 36 – збили.

Про це в ефірі Фейгін Live повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Але в цього всього є неприємна сторона, і ми змушені про неї говорити. Полягає вона в тому, що вони почали дуже швидко витрачати наш ракетний запас, бо треба збивати дрони. Вони сьогодні запустили дрони, перша хвиля перенаситила наше ППО. Ми відстрілялися, пішов заряд, і у цей час запустили 16 ракет, – каже радник.

Таким чином, проблема нальотів дронів полягає в тому, що на боротьбу з ними може піти весь запас ракет України.

Зараз дивляться

– Ракетами стріляти по дронах – це погана річ. Нам потрібна зенітна артилерія. І зараз питання, шановні партнери встигнуть? Ми робимо все, щоб встигли, тим більше, що ППО вже дали, так чого не дати зенітні знаряддя. Тому що навіть 10-15 пострілів для знищення безпілотника дешевші за дрон. А ось ракета коштує більше. Вони знайшли ключ до нашої ППО, щоб ми вистріляли весь ракетний запас, борючись із дронами, – каже Арестович.

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На його думку, РФ може влаштовувати подібний терор дронами протягом 2-3 місяців.

– Такими темпами, навіть по 100 на день – місяць дуже активних нальотів, – сказав він.

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