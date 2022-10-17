Жовтень, 17 в 18:58

Зранку в понеділок, 17 жовтня, війська РФ атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Мешканці столиці, як і тиждень тому, чули звуки вибухів та повітряної тривоги.

Окупанти запустили кілька десятків дронів, більшість із яких збила ППО. Однак кілька все ж вдарили по об’єктах столиці. Загалом у Києві зранку пролунало п’ять вибухів. Один із них – у житловому будинку в Шевченківському районі.

З-під завалів уже дістали тіла чотирьох загиблих людей, серед яких жінка, чоловік та молода пара (чоловік та його вагітна дружина). Загибла була на шостому місяці вагітності. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зараз дивляться

Тим часом очевидці чергового акту терору РФ діляться подробицями пережитого.

У коментарі телеканалу CNN чоловік на ім’я Віталій розповів, що перебував на залізничному вокзалі в момент смертоносної атаки. Він повідомив, що бачив, як над головою пролетів іранський безпілотник Shahed-136 (Шахед), а також чув характерне для нього гучне дзижчання, схоже на двигун мопеда.

– Ми були на вокзалі, тільки приїхали. Ми тільки зійшли з потяга і побачили, що цей Шахед летить над нами. Побачили спалах і вибух. Ми пішли в підвал, а коли вийшли, то побачили друге влучання там, де зараз дим. Ми перебували в укритті близько двох годин, а потім знову стався вибух. Коли все затихло, взяли таксі і поїхали, – заявив чоловік.

За словами Віталія, в якийсь момент люди почали виходити з укриття, але пролунав новий вибух і виникла паніка.

– Люди бігали, кричали. Була паніка. Люди були налякані, бо не розуміли, що відбувається, – зазначив він.

Своїми враженнями поділилася з CNN і Анна – працівниця кав’ярні, яка знаходиться неподалік від місця атаки. Вона дізналася про удари дронів із новин, оскільки пізніше вийшла на роботу.

– Було страшно, але не так, як на початку війни. Тобто ми якось звикли… Минулого тижня ми не працювали, тому що боялися нових атак. Сьогодні я дійсно починаю думати, чи це безпечно, – заявила вона.

Мало не в епіцентрі атаки дронів опинився телеведучий Єгор Гордєєв. Його будинок розташований за кілька метрів від знищеного ворожим безпілотником. В ефірі загальнонаціонального телемарафону Гордєєв розповів про надзвичайно потужні удари.

– Перші удари до того фатального вибуху в сусідньому будинку було чути так, наче гупає безпосередньо по твоєму будинку… Вибухова хвиля була така сильна, що мій будинок, який стоїть упритул до зруйнованого, отримав тріщину. Тобто пошкодження достатньо суттєві, – поінформував ведучий.

За його словами, люди в тому кварталі вже вдруге переживають подібну атаку, а тому чітко розуміють, що робити, спускаються в паркінг.

Гордєєв уточнив, що в сусідніх будинках від вибуху повибивало шибки, а на вулицях поблизу залізничного вокзалу було сильне задимлення.

Неподалік епіцентру атаки опинився і посадовець Єврокомісії, директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер. Він саме прибув потягом до Києва, однак, попри небезпеку, не скасував візит.

В ефірі телемарафону Вагнер розповів, що перечекав повітряну тривогу в укритті на вокзалі.

– Ми приїхали потягом із Польщі на декілька днів. Я прибув, щоб обговорити нові проєкти співпраці з Україною. І буквально одразу після того, як ми вийшли з потяга, спрацювала сирена. Ми були в укритті під платформою, перебували там дві години і вийшли тільки тоді, коли вже було безпечно, – заявив Вагнер.

Back to #Kyiv ???????? – with a wonderful sunrise and another Russian air attack. Looking forward to first meetings on ???????? crisis response from violence against women to fighting #disinformation & investigating war crimes & demining. #StandWithUkraine pic.twitter.com/gnIkGIQcXw — Peter M. Wagner ???????? (@pmwBxl) October 17, 2022

Одна з мешканок зруйнованого дронами будинку розповіла подробиці удару в коментарі журналістам Радіо Свобода. Жінка живе на першому поверсі, і їй вдалося врятуватися. Одразу ж після вибуху вона з родиною вибігла на вулицю через запасний вихід. Жінка зізнається, що бігли швидко, оскільки було обмаль часу.

– Почала падати на нас цегла, почали падати двері з ванни і туалету на нас, розчинилися цією вибуховою хвилею вхідні двері нашої квартири, посипалася туди цегла. І ми по цій цеглі встигли вискочити, – заявила вона.

Киянка уточнила, що живе якраз з того боку будинку, який постраждав найбільше. На момент розмови під завалами виявили тіла трьох її сусідів.

Киянин Олег у коментарі ВВС News Україна розповів, що чув звуки стрілянини та гудіння дронів. Чоловік живе на Лук’янівці. Він почув перший вибух о 06:40 зі сторони залізничного вокзалу. А за хвилин 10-15 за вікнами пролунали звуки стрілецької зброї.

– Ще один новий звук – старого мопеда – і ми розуміємо, що йде полювання на Шахеда. Дитина з мамою йде до ванни, а я виглядаю. Дійсно, у метрах 100 летить дрон. Дивно, але у променях вранішнього сонця він не чорний, а яскраво жовтий. Через секунду лунає вибух. Орієнтовно за 2 км від мого будинку, – розповів чоловік та додав, що чув ще 4-5 таких вибухів.

Ще один мешканець столиці на ім’я Дмитро розповів журналістам ВВС, що звуки вибухів були схожі на ті, що під час ракетних ударів минулого понеділка.

– Всі сховалися у коридорі. Трохи згодом почули, як деренчить “мопед” і по ньому стріляють. Було дуже гучно цього разу, – зазначив чоловік, який живе на Печерську.

В епіцентр потрапив і кореспондент британського агентства BBC Пол Адамс. За його словами, вибухи почалися близько 06:30. Загалом їх пролунало п’ять (останній – близько 08:10). Лунали сирени та автомобільні сигналізації, а також звуки автоматичної зброї, коли військові намагалися збити безпілотники.

Варто зазначити, що будинок у Києві, який сьогодні вранці атакував ворожий дрон, не підлягає відновленню: несучі конструкції зруйновані. 16 родин залишились без житла.

Цей будинок був частиною київської історичної забудови: його побудували на рубежі ХІХ-ХХ століть.

Фото: Telegram-канал Віталія Кличка