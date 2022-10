Зранку в понеділок, 17 жовтня, війська РФ атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Мешканці столиці, як і тиждень тому, чули звуки вибухів та повітряної тривоги.

Окупанти запустили кілька десятків дронів, більшість із яких збила ППО. Однак кілька все ж вдарили по об’єктах столиці. Загалом у Києві зранку пролунало п’ять вибухів. Один із них – у житловому будинку в Шевченківському районі.

З-під завалів уже дістали тіла чотирьох загиблих людей, серед яких жінка, чоловік та молода пара (чоловік та його вагітна дружина). Загибла була на шостому місяці вагітності. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Тим часом очевидці чергового акту терору РФ діляться подробицями пережитого.

У коментарі телеканалу CNN чоловік на ім’я Віталій розповів, що перебував на залізничному вокзалі в момент смертоносної атаки. Він повідомив, що бачив, як над головою пролетів іранський безпілотник Shahed-136 (Шахед), а також чув характерне для нього гучне дзижчання, схоже на двигун мопеда.

За словами Віталія, в якийсь момент люди почали виходити з укриття, але пролунав новий вибух і виникла паніка.

Своїми враженнями поділилася з CNN і Анна – працівниця кав’ярні, яка знаходиться неподалік від місця атаки. Вона дізналася про удари дронів із новин, оскільки пізніше вийшла на роботу.

Мало не в епіцентрі атаки дронів опинився телеведучий Єгор Гордєєв. Його будинок розташований за кілька метрів від знищеного ворожим безпілотником. В ефірі загальнонаціонального телемарафону Гордєєв розповів про надзвичайно потужні удари.

За його словами, люди в тому кварталі вже вдруге переживають подібну атаку, а тому чітко розуміють, що робити, спускаються в паркінг.

Гордєєв уточнив, що в сусідніх будинках від вибуху повибивало шибки, а на вулицях поблизу залізничного вокзалу було сильне задимлення.

Неподалік епіцентру атаки опинився і посадовець Єврокомісії, директор служби інструментів зовнішньої політики ЄС Петер Вагнер. Він саме прибув потягом до Києва, однак, попри небезпеку, не скасував візит.

В ефірі телемарафону Вагнер розповів, що перечекав повітряну тривогу в укритті на вокзалі.

Back to #Kyiv ???????? – with a wonderful sunrise and another Russian air attack. Looking forward to first meetings on ???????? crisis response from violence against women to fighting #disinformation & investigating war crimes & demining. #StandWithUkraine pic.twitter.com/gnIkGIQcXw

— Peter M. Wagner ???????? (@pmwBxl) October 17, 2022