Жовтень, 17 в 13:00

Іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (Шахід), які атакували сьогодні Київ, могли долетіти як із Білорусі, куди нещодавно Росія їх передала, так і з Криму. Дальність польоту дозволяє долітати і з окупованого півострова.

Про це в коментарі Фактам ICTV заявив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що може бути ефективним проти Шахідів.

– Проти таких дронів ефективна найнижча ланка протиповітряної оборони – це тактичні засоби близького радіусу дії. Але за рахунок того, що в них малий радіус дії, їх потрібно дуже багато. А в основному головним засобом боротьби з такими дронами повинна стати радіоелектронна боротьба, яка буде їх виводити з ладу і осліплювати, щоб вони втрачали свою ефективність, – розповів Жданов.

За словами військового експерта, в ідеалі варто створити антидронний купол. І розмови про створення такого навколо Києва вже є. Про нього, зокрема, говоритимуть на Національному оборонному хакатоні, який відбудеться за підтримки НАТО найближчими днями.

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Олег Жданов уточнив, що один із останніх пакетів оборонної допомоги для України теж містить антидронну допомогу.

– В передостанньому пакеті допомоги США прописали переносні радіоелектронні засоби, за рахунок яких у Києві як пілотний проєкт буде створюватися протидронний купол. Але це перспектива, – наголосив він.

Якщо ж такий пілотний проєкт доведе свою ефективність, його можуть поширити на інші міста, вважає експерт.

Найбільша складність цих дронів – що вони летять дуже низько і повільно. Тобто проблема не в їх знищенні, а у виявленні. Дрони доволі примітивні і не корегують маршрут під час польоту.

– Маршрут може закладатися, програмуватися, як на звичайному GPS-навігаторі. Єдине, що в них працює: вони визначають рельєф місцевості і оминають перепони, змінюючи висоту. Їм задається висота, припустимо 50 метрів, і він іде на цій висоті, але повторює рельєф місцевості. І от осліплення електроніки може призвести до його падіння. А так ніхто його не корегує, ніякого зв’язку немає, ні зворотного, ні прямого. Основний принцип роботи – “пустив і забув”, – каже Олег Жданов.

За прогнозами експерта, Росія запускатиме по Україні все, що матиме.

– Перемога за будь-яку ціну. Вони використовують все, що є. Доки в них будуть засоби, доти вони нас атакуватимуть. Закінчаться дрони, знайдуть щось інше. Уже Іран зараз хоче ракети передавати. Очевидно, тут є зв’язок такий “сірий” Китай-Іран-Росія, – додав Жданов.

За даними міської влади Києва, зранку в бік столиці летіли 28 дронів. Українським військовим вдалося збити більшість із них. У Києві 17 жовтня загалом пролунало п’ять вибухів. Окупанти, зокрема, вдарили по житловому будинку в Шевченківському районі.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко поінформував про загибель трьох людей у будинку. Врятовано 19 людей, роботи тривають.

Джерело: Віталій Кличко, Кирило Тимошенко

Фото: Telegram-канал Кирила Тимошенка