Жовтень, 17 в 12:22

Російські окупанти відпустили з полону мера Херсона Ігоря Колихаєва. Він уже виїхав з тимчасово захопленого військами РФ міста.

Про це інформує херсонське видання МОСТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах та в окупованому Херсоні.

За даними співрозмовника видання, окупанти відпустили Колихаєва за день до початку псевдореферендуму про “приєднання” до РФ, який стартував 23 вересня.

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Після цього мер Херсона залишив місто. Видання стверджує, що він зараз перебуває на території тимчасово окупованого Криму або й виїхав за кордон.

Варто зазначити, що офіційно інформація про звільнення Ігоря Колихаєва з російського полону не озвучувалася ні представниками влади, ні правоохоронними органами.

Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його до автобуса і відвезли в невідомому напрямку. Помічниця херсонського мера заявляла, що його викрадення пов’язано із відмовою співпрацювати з окупантами.

Після того про подальшу долю Колихаєва офіційної інформації не було.

Як відомо, Ігор Колихаєв залишався у Херсоні та продовжував роботу, попри тимчасову окупацію.

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Джерело: МОСТ

Фото: Херсонська міська рада