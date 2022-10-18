Жовтень, 17 в 22:31

Росія не має шансів на полі бою, тому вона намагається терором перекрити свої військові поразки.

Про це під час вечірнього звернення 17 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що Україна потребує значно більше сучасних систем ППО і забезпечення ракетами для таких систем. Це допоможе гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів.

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– І це не тільки український інтерес. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться й уся ця війна. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, на Європу, на весь світ. Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир, – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що сьогоднішній російський обстріл ракетами й дронами знову призвів до перебоїв з електрикою, але це виправляється, відновлювальні роботи тривають.

– Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути й надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетиків і свідомо споживайте електрику в години пікового навантаження на енергосистему. Це дасть змогу всій країні пройти цей період стабільніше, – наголосив президент.