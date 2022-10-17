Розвідка Британії назвала логістичні маршрути росіян після підриву Кримського мосту

Жовтень, 17 в 14:28

Після підриву 8 жовтня Керченського мосту, внаслідок чого пошкоджені залізничне та автомобільне полотна, російські збройні сили зіткнулися з матеріально-технічними проблемами забезпечення.

Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії.

Ремонтні роботи на Кримському мосту продовжуються, і рух ним частково відкритий. Однак перед мостом зібралася велика черга із вантажних автомобілів.

Зараз дивляться

За даними розвідки, окупаційні сили, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь.

Цей маршрут стає для росіян все більш важливим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим значно ускладнилося.

Місто Мелітополь є вузлом шляхів постачання та місцем базування російської авіації.

Раніше керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк повідомила, що руйнування Кримського мосту скоротило логістичні можливості окупантів на Півдні України на 75%.