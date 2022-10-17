У Білій Церкві під час тривоги пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
У Білій Церкві Київській області під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляють мешканці.
Поки що офіційної інформації немає.
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Нагадаємо, що внаслідок атаки Києва дронами 17 жовтня у столиці сталося п’ять вибухів. Ворог поцілив по житловому будинку у Шевченківському районі столиці та енергетичних об’єктах. Внаслідок цього загинуло 4 людини.
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