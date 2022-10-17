У Броварах пролунав вибух: спрацювала ППО
У Броварах на Київщині мешканці повідомляють про вибух.
– На території Броварської громади спрацювала ППО! Інформації про руйнування немає. Зберігайте спокій! – написав мер Броварів Ігор Сапожко.
У Києві та області була оголошена повітряна тривога. Повідомлялось, що знову є загроза атаки дронів-камікадзе.
У соцмережах повідомляють, що було збито російський дрон.
– Бровари, Київщина. Мінус кацапський дрон, – інформує паблік Збройні Сили України. Війна з окупантами.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня Київ зазнав атаки дронами-камікадзе, всього у столиці пролунало п’ять вибухів. Ворог поцілив по житловому будинку у Шевченківському районі столиці та енергетичних об’єктах. Внаслідок цього загинуло 4 людини.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.