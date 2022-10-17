Жовтень, 17 в 20:41

У Броварах на Київщині мешканці повідомляють про вибух.

– На території Броварської громади спрацювала ППО! Інформації про руйнування немає. Зберігайте спокій! – написав мер Броварів Ігор Сапожко.

У Києві та області була оголошена повітряна тривога. Повідомлялось, що знову є загроза атаки дронів-камікадзе.

У соцмережах повідомляють, що було збито російський дрон.

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– Бровари, Київщина. Мінус кацапський дрон, – інформує паблік Збройні Сили України. Війна з окупантами.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня Київ зазнав атаки дронами-камікадзе, всього у столиці пролунало п’ять вибухів. Ворог поцілив по житловому будинку у Шевченківському районі столиці та енергетичних об’єктах. Внаслідок цього загинуло 4 людини.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

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