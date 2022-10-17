В Одесі пролунав потужний вибух, повідомляють про роботу ППО
Ввечері 17 жовтня в Одесі пролунав потужний вибух.
Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах. За попередніми даними, ППО збила іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Офіційного підтвердження наразі немає.
На території Одеської області з 16:46 оголошена повітряна тривога.
Зазначимо, що російські війська атакували Одеську область і сьогодні вранці.
Окупанти завдали ракетного удару по регіону з напрямку Чорного моря – ракета Х-59, випущена з літака Су-35, вразила об’єкт інфраструктури. На щастя, обійшлося без людських втрат.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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