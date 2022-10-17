Жовтень, 17 в 17:09

Ввечері 17 жовтня в Одесі пролунав потужний вибух.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах. За попередніми даними, ППО збила іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Офіційного підтвердження наразі немає.

На території Одеської області з 16:46 оголошена повітряна тривога.

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Зазначимо, що російські війська атакували Одеську область і сьогодні вранці.

Окупанти завдали ракетного удару по регіону з напрямку Чорного моря – ракета Х-59, випущена з літака Су-35, вразила об’єкт інфраструктури. На щастя, обійшлося без людських втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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