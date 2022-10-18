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17 жовтня Київ зазнав масованого удару дронами-камікадзе, в результаті чого загинули люди. Як розпізнати Shahed-136 за звуком – читайте далі.

Як розпізнати дрон за звуком

Розпізнати наближення дрона Shahed-136 можна за характерним звуком під час польоту. Коли вони наближаються, їхній мотор видає гучний звук, схожий на роботу бензопили чи роботу двигуна мопеда.

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На цьому відео можна почути характерний звук Shahed-136.

Також варто пам’ятати, що дрони-камікадзе несуть приблизно 40 кг вибухівки і літають зі швидкістю в середньому 180 км/год.

Вони спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків. Оскільки такі безпілотники літають на малій висоті — до 5 км, тож їх складно виявити ППО.

Характерною візуальною особливістю таких безпілотників у повітрі є його трикутна форма.

Що робити, коли почуєте Shahed-136

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надали поради, як уберегтися від дронів-камікадзе:

чуєте звук двигуна поруч — негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мине небезпеки;

обирайте місця якомога далі від військових та стратегічних об’єктів, адміністративних установ;

коли нема змоги дістатись укриття, дотримуйтесь правила “двох стін”, які мають відділяти вас від небезпеки;

не залишайтесь в транспорті, вийдіть та відбіжіть подалі від дороги, і там знайдіть можливе укриття;

не ховайтесь у під’їздах, під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.

Фото: ГУР