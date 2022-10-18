Жовтень, 17 в 22:52

У понеділок, 17 жовтня, російські війська знову атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

І хоча сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих БПЛА, деякі з них досягли своїх цілей. Зокрема, внаслідок атаки на Київ, загинуло чотири людини.

Що про черговий військовий злочин Росії пишуть західні ЗМІ – читайте далі у матеріалі.

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Редактор видання Sky News Домінік Вагхорн порівнює іранські дрони-камікадзе зі зброєю часів Другої світової війни.

Він зазначає, що “справи” армії Путіна в Україні йдуть не дуже добре, тому Росія використовує цю зброю, щоб залякати ні в чому не винних громадян.

– Росія або націлюється на людей, щоб навіяти страх, або націлюється на інфраструктуру. І те, й інше є військовим злочином, якщо для цього немає вагомих військових причин. Ця зброя терору, більше схожа на системи V1 і V2 часів Другої світової війни. Ракети-жуки Гітлера також лякали людей на землі, – йдеться у повідомленні.

За словами британського журналіста, Іран та Росія згуртувалися, оскільки ці країни обурені Америкою і вірять у необхідність кинути виклик її гегемонії. Втім, відповідь США буде пов’язана з нафтою та торгівлею.

У виданні Washington Post наголошують, що метою Росії є руйнування енергосистеми України до настання зими, а нові удари лише це підтверджують.

– Нові удари підтвердили ці побоювання та надали додаткової актуальності обіцянкам прихильників України по НАТО посилити протиповітряну оборону, зокрема сучасними системами. Навмисне завдання ударів по цивільній інфраструктурі без військової мети є військовим злочином, – йдеться у статті.

На думку журналістів The New York Times, застосування Росією дронів-камікадзе свідчить про те, що у країни-агресора закінчується високоточна зброя.

Безпілотники дозволяють РФ завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільним об’єктам, навіть коли вона втрачає позиції на полі бою на сході та півдні країни.

До того ж, дрони-камікадзе Shahed-136 можуть літати автономно, тому це дає можливість Росії атакувати Україну без ризику для їхнього особового складу.

– Росія не змогла досягти переваги в повітрі під час війни, і її пілотована авіація наражається на великий ризик, заходячи на територію України. Безпілотники Shahed-136 можуть літати автономно, кружляючи в районі до появи визначеної цілі. Це дає Росії можливість атакувати без ризику для свого персоналу. Хоча Іран офіційно заперечив постачання Росії зброї, офіційні особи США заявили, що перша партія була доставлена в серпні, – йдеться у статті.

Журналістка CNN Іванна Котасова пише, що дрони-камікадзе – це остання загроза для України, з якою важко впоратися без нових систем протиповітряної оборони.

БПЛА маленькі, легко запускаються, а головна перевага дронів в тому, що їх важко виявити і ними можна стріляти на відстані. Втім, в цих атаках немає жодної військової користі.

– Йдеться про те, щоб Путін задовольнив прихильників жорсткої лінії в Росії, вони були в екстазі минулого тижня після ракетних атак і, ймовірно, будуть в екстазі після цих, – наголошують у CNN.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

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