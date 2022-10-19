Жовтень, 18 в 23:51

Росія намагається залякати застосуванням ядерної зброї, щоб країни Заходу не постачали озброєння в Україну.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері Ми – Україна.

Вона прокоментувала погрози з боку Росії щодо можливості ядерних ударів.

Зараз дивляться

– Це дуже чутливе питання. І тут, що не скажи, можна якось негативно вплинути. Тому ми притримуємося позиції дуже обережного висловлювання з цього приводу, – зауважила вона.

За її словами, погрози з боку Кремля орієнтовані більше на Захід, а не проти України, щоб посіяти сумніви серед партнерів Києва.

– Росія веде на сьогодні дуже потужну пропагандистську війну. І ми повинні розуміти: зброя – зброєю, але так само, як у спорті, дуже важливе психологічне налаштування на перемогу, на війну. От Росія намагається психологічно зламати західний світ і посіяти у них страх. Тобто вона шантажує можливістю застосування ядерної зброї західний світ, – сказала Маляр.

Водночас країни Заходу перебувають в іншій ситуації, вважає Маляр.

Заступниця міністра оборони каже, що тема ядерного шантажу з боку РФ має, за логікою Кремля, постійно існувати в інфопросторі, щоб задум Москви реалізувався.

– Там психологічно можна впливати. І це Росія робить. Тому питання застосування ядерної зброї ми повинні розуміти: його не варто постійно інформаційно мусувати нескінченно, тому що це їхнє завдання – щоб ми нескінченно про це говорили і залякували західний світ. Щоб вони нам не давали зброю, тому що є ризик застосування ядерної зброї, – сказала Маляр.

Чиновниця додала, що Україна у переговорах із Заходом вказує, що намір залякати з боку Росії є шантажем.

Водночас Маляр вказує, що під час війни неправильно було б виключати геть усі варіанти, оскільки війна непередбачувана.