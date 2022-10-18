Жовтень, 18 в 9:49

За останню добу ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, загальні бойові втрати РФ у війні проти України сягнули 65 850 військових, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 18 жовтня.

Українські захисники також знищили багато російської техніки, зокрема 11 танків, 14 броньованих машин, 23 артсистеми та 35 безпілотників.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 18 жовтня:

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особовий склад – близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано;

танки – 2 548 (+11);

бойові броньовані машини – 5 219 (+14);

артилерійські системи – 1 622 (+23);

РСЗВ – 372 (+6);

засоби ППО ‒ 188 (+1);

літаки – 268;

гелікоптери – 242;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35);

крилаті ракети – 318 (+2);

кораблі/катери – 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 985 (+16);

спеціальна техніка – 144.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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