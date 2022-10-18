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Факти / Україна

Мінус 530 окупантів та 35 ворожих безпілотників – втрати РФ за добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, загальні бойові втрати РФ у війні проти України сягнули 65 850 військових, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 18 жовтня.

Українські захисники також знищили багато російської техніки, зокрема 11 танків, 14 броньованих машин, 23 артсистеми та 35 безпілотників.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 18 жовтня:

Зараз дивляться
  • особовий склад – близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано;
  • танки – 2 548 (+11);
  • бойові броньовані машини – 5 219 (+14);
  • артилерійські системи – 1 622 (+23);
  • РСЗВ – 372 (+6);
  • засоби ППО ‒ 188 (+1);
  • літаки – 268;
  • гелікоптери – 242;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35);
  • крилаті ракети – 318 (+2);
  • кораблі/катери – 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 985 (+16);
  • спеціальна техніка – 144.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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