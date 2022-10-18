Мінус 530 окупантів та 35 ворожих безпілотників – втрати РФ за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
За останню добу ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів, загальні бойові втрати РФ у війні проти України сягнули 65 850 військових, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 18 жовтня.
Українські захисники також знищили багато російської техніки, зокрема 11 танків, 14 броньованих машин, 23 артсистеми та 35 безпілотників.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого до 18 жовтня:
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- особовий склад – близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано;
- танки – 2 548 (+11);
- бойові броньовані машини – 5 219 (+14);
- артилерійські системи – 1 622 (+23);
- РСЗВ – 372 (+6);
- засоби ППО ‒ 188 (+1);
- літаки – 268;
- гелікоптери – 242;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 276 (+35);
- крилаті ракети – 318 (+2);
- кораблі/катери – 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 985 (+16);
- спеціальна техніка – 144.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-ту добу.
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