Жовтень, 18 в 16:08

Найближчими днями до України прийде похолодання. Невеликі дощі очікуються вже у середу, 19 жовтня.

За даними Укргідрометцентру, дощитиме у західних та північних регіонах, а вдень також у центральних та Харківській областях. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, на Заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура у західних та північних областях вночі +6-11, вдень +10-15, на решті території вночі +3-8, вдень +13-18, у південній частині до +21.

У Києві 19 жовтня очікується невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8-10, вдень +13-15.

У четвер, 20 жовтня, в Україні також дощитиме. У східних областях пройде помірний дощ, уночі місцями з мокрим снігом. Лише у західних та південно-західних областях вдень без опадів.

Вітер північно-західний з переходом у південний, 7-12 м/с, на більшій частині території країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +0-5, на Півдні та Сході країни до +8; вдень +5-10; у Карпатах вночі від +3 до -2.

Щодо Києва, то у столиці 20 жовтня також очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом у південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +3-5, вдень +7-9.