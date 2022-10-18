Жовтень, 18 в 10:03

Сьогодні зранку на Херсонщині воїни Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

– Почнімо з гарних новин. Десь хвилин 15 тому на Херсонщині збили Су-25 рашистів. Про це повідомило Оперативне командування Південь, – розповів речник.

За ніч наші військові на півдні збили шість іранських дронів Shahed-136, на сході – один такий безпілотник.

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– Також є інформація про чотири збиті крилаті ракети Калібр. Атакують з моря. Є інформація про застосування балістичних ракет з північних регіонів. Також ворог застосовує стратегічну авіацію з Ростовської області – це літаки Ту-25, Ту-60, – розповів Юрій Ігнат.

За його словами, літаками російський ворог завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що 14 жовтня українські військові збили два ворожі гелікоптери.