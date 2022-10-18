Збито 4 Калібри та штурмовик Су-25: Юрій Ігнат розповів про успіхи ЗСУ на ранок
Сьогодні зранку на Херсонщині воїни Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
– Почнімо з гарних новин. Десь хвилин 15 тому на Херсонщині збили Су-25 рашистів. Про це повідомило Оперативне командування Південь, – розповів речник.
За ніч наші військові на півдні збили шість іранських дронів Shahed-136, на сході – один такий безпілотник.
– Також є інформація про чотири збиті крилаті ракети Калібр. Атакують з моря. Є інформація про застосування балістичних ракет з північних регіонів. Також ворог застосовує стратегічну авіацію з Ростовської області – це літаки Ту-25, Ту-60, – розповів Юрій Ігнат.
За його словами, літаками російський ворог завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що 14 жовтня українські військові збили два ворожі гелікоптери.