Жовтень, 18 в 18:36

На війні в Україні російські окупанти вживають наркотики, п’ють алкоголь та розважаються.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова військового РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

За словами окупанта, перебуваючи на другій лінії оборони, вони “гуляють та п’ють пиво”.

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– Я знайшов поле конопель, тут бошок повно, я вже за*бався дути. Сиджу я в окопах, на другій лінії оборони, ходимо гуляємо, пиво п’ємо, – сказав він.

Російський солдат зазначив, що мобілізовані росіяни ще не приїхали на територію України. Також він додав, що не знає, коли повернеться додому.

Раніше СБУ оприлюднила телефонну розмову, в якій окупант розповів, що РФ створила на фронті так звані загородзагони, які не дають можливості втекти з поля бою.

На першій лінії – зеки, яких у разі чого розстрілюють мобілізовані, що стоять на другій лінії. А за ними на третій лінії стежать регулярні військові підрозділи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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