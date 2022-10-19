Жовтень, 19 в 0:59

Якщо Росія відведе війська з Херсону, то може їх перекинути на Київ чи інші напрямки.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в етері Фейгин Live.

Він прокоментував заяви командувача окупаційних військ РФ Сергія Суровікіна та маріонеток Кремля у Херсоні, згідно з якими, планується евакуація місцевого населення на лівий берег річки Дніпро.

Зараз дивляться

– Вони ці війська хочуть зберегти, щоб перекинути на нові напрямки. Бо там значне кадрове ядро, та боєздатні частини: морська піхота, десантники, стрілки, які вміють воювати. Перше, де їх варто очікувати, на Київському, на Запорізькому, на Донецькому напрямках. Дивлячись які в них будуть політичні задачі стояти… Це не додасть нам ані здоров’я, ані відпочинку, – сказав він.

Радник ОП впевнений, що це може додати українцям радості, що був звільнений Херсон, а з іншого боку – почнуться проблеми на інших напрямках.

Водночас Арестович каже, що зараз на Херсонському напрямку українські війська накривають багато мобілізованих росіян. Це відбувається, зокрема, завдяки успішним ударам ЗСУ по командних пунктах і скупченню військ росіян.

– Дуже багато накриваємо мобілізованих. Їх туди привозять, селять величезними масами від 500 до 2 тис. осіб в одному місці. І промахнутися по них складно, навіть якщо ми б дуже хотіли. Серед них стрімко наростають втрати…Навіть Суровікін сьогодні сказав, що на Херсонщині дуже складно. Ну якщо ти пригнав… тисячі мобілізованих, а з них 1,5 тис. убитих і поранених за дві доби, то, напевно, можуть бути всякі “непрості рішення”, – зазначив Арестович.

Водночас радник Офісу президента вважає, що проблема з іранськими дронами-камікадзе буде розв’язана протягом двох тижнів, оскільки НАТО постачатиме Україні кілька сотень противодронних станцій.