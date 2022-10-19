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Факти / Україна

ППО збила дві ракети на Чернігівщині та дві на Київщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
збита російська ракета

Вдень 19 жовтня жителі Київщини могли чути звуки вибухів. Як повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба, це працюють сили протиповітряної оборони.

За попередніми даними, на Київщині сили ППО “приземлили” дві ракети.

– Не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укритті! В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними! – написав Кулеба.

Також в Оперативному командуванні Північ зазначили, що ще дві ворожі ракети ППО збила на Чернігівщині.

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