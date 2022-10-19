Жовтень, 19 в 13:52

Вдень 19 жовтня жителі Київщини могли чути звуки вибухів. Як повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба, це працюють сили протиповітряної оборони.

За попередніми даними, на Київщині сили ППО “приземлили” дві ракети.

– Не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укритті! В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними! – написав Кулеба.

Також в Оперативному командуванні Північ зазначили, що ще дві ворожі ракети ППО збила на Чернігівщині.

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