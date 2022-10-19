СБУ затримала 4 вінничан за розповсюдження відео наслідків атак дронів у соцмережах

Жовтень, 19 в 18:03

У Вінницькій області СБУ затримала 4 мешканців, які знімали та пересилали відео з “прильотами”.

Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями.

Вже за пів години відео потрапило до пропагандистів РФ, а за годину стався ще один ракетний обстріл, який призвів до більших руйнувань і поранень людей.

Зараз дивляться

– Нині розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу для нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю, – зізнається вінничанин.

СБУ попереджає українців, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.