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Факти / Україна

СБУ затримала 4 вінничан за розповсюдження відео наслідків атак дронів у соцмережах

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
СБУ затримала 4 вінничан за розповсюдження відео наслідків атак дронів у соцмережах
Фото: Depositphotos

У Вінницькій області СБУ затримала 4 мешканців, які знімали та пересилали відео з “прильотами”.

Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями.

Вже за пів години відео потрапило до пропагандистів РФ, а за годину стався ще один ракетний обстріл, який призвів до більших руйнувань і поранень людей.

Зараз дивляться

– Нині розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу для нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю, – зізнається вінничанин.

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СБУ попереджає українців, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

– Служба фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності, – йдеться у повідомленні служби.

Джерело: СБУ
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