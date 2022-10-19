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Факти / Україна

Сподіваюсь, за місяць у котел не візьмуть і я “ходу-ходу” додому: окупант про ситуацію на Херсонщині

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
окупант
Фото: Depositphotos

Військовослужбовець Росії розповідає дівчині про перспективу “котла” від ЗСУ.

– Та нас, по ходу, у котел хочуть взяти, типу оточити. Якщо вони Берислав візьмуть, то все: або нам їх “гасити”, або нам своїм ходом перепливати Дніпро, щоб вижити. І вони просто щодня їдуть та їдуть у наш бік. Але сьогодні, як вони пішли там – боже мій. Ну, якщо зараз там наші війська не зможуть їх там утримати на правому фланзі, можна вважати, що ми у котлі, – розповідає він.

Окупант сподівається, що зможе залишити поле бою до того, як ЗСУ візьмуть їх у котел.

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– Я ось сподіваюся, що за місяць вони не зможуть нас взяти. І я вже звідси “ходу-ходу” додому. Там точно ніхто в котел не візьме, – каже солдат.

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Джерело: ГУР
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