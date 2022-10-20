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Факти / Україна

Запровадженням “воєнного стану” Путін хоче узаконити мародерство і депортації – МЗС

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Запровадженням “воєнного стану” Путін хоче узаконити мародерство і депортації – МЗС
Фото: Depositphotos

Російська Федерація оголошенням так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України розпочала новий етап терору.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

– Оголошення так званого воєнного стану з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій, – повідомили у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство називає указ президента РФ Володимира Путіна нікчемним.

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– Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців, – наголосили у міністерстві.

У МЗС заявили, що попри агонію путінського режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

Міністерство закликало усіх міжнародних партнерів України рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій, під виглядом так званого “воєнного стану”, позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини. Крім того, МЗС закликало засудити їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію.

– Звертаємося також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе, – повідомили у МЗС.

Нагадаємо, 19 жовтня президент РФ оголосив про рішення запровадити “воєнний стан” у тимчасово окупованих Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. “Воєнний стан”, оголошений Путіним, має розпочатися опівночі з 19 на 20 жовтня.

Джерело: МЗС
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