Жовтень, 19 в 23:29

Українцям на окупованих територіях слід берегти своє життя та якомога обережніше уникати “мобілізації”, яку проводять окупанти на захоплених землях України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 19 жовтня.

Президент розповів, що протягом дня зустрівся з єврокомісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями і провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

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За його словами, ключовими темами були зусилля для подальшого звільнення українців із російського полону, оборонна співпраця та експорт українського продовольства.

Крім того, президент мав переговори з міністром закордонних справ Греції, який прибув із візитом до Києва вже втретє за час із 24 лютого.

– Завтра братиму участь у саміті Європейського Союзу – звертатимусь до партнерів. Ключова тема, звісно – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу, – наголосив він.

Володимир Зеленський розповів, що 19 жовтня мав зустріч в Офісі президента з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони.

– Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати: протягом місяця збито 233 Шахеди й десятки ракет. Лише за сьогодні й лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 Шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування Південь, – сказав президент і подякував за “чудову роботу”.

Водночас український лідер наголосив, що є результати й на інших напрямках.

– Але, на жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше, – пояснив він.

Володимир Зеленський заявив, що усі роз’яснення будуть як від керівників обласних адміністрацій, так і від урядовців.

– Але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики, – сказав він.

Президент закликав не вмикати зайву електротехніку та обмежити споживання електрики у тій техніці, яка потребує багато енергії.

– Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими, – сказав він.

Він також провів загальну нараду з питань енергетики, в якій взяли участь Офіс президента, уряд та енергокомпанії.

– Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки за допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів, – сказав він.

Президент окремо звернувся до українців у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України.

– Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції, – сказав він.

Зеленський закликав до головного – берегти своє життя.

– І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів, – сказав він.

Президент додав, що Росія пів року цуралася навіть слова “війна”, карала за нього росіян кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує “воєнний стан” на окупованій території.

– Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, просто істерика у “товаріщєй чєкістов”. Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії, – сказав він.

Президент додав, що увечері підписав черговий указ про нагородження 71 військовослужбовця Збройних сил України.