Було чутно “мопеди”: У Миколаєві під час сирени пролунали вибухи
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У Миколаєві пролунали вибухи.
Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Кореспондент Факти ICTV з Миколаєва повідомляє, що було чутно щонайменше два вибухи. Перед цим можна було почути звук, схожий на мопед, що може свідчити про використання Росією іранських дронів Shahed-136.
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Водночас у соцмережах повідомляється, що у місті працює протиповітряна оборона.
Наразі ані міський голова, ані очільник ОВА не коментували вибухи.