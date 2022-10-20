Жовтень, 20 в 0:45

У Миколаєві пролунали вибухи.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Кореспондент Факти ICTV з Миколаєва повідомляє, що було чутно щонайменше два вибухи. Перед цим можна було почути звук, схожий на мопед, що може свідчити про використання Росією іранських дронів Shahed-136.

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Водночас у соцмережах повідомляється, що у місті працює протиповітряна оборона.

Наразі ані міський голова, ані очільник ОВА не коментували вибухи.