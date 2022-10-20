Жовтень, 20 в 13:51

На Херсонщині російські окупанти вочевидь поспіхом тікають, бо перекидають військову техніку та особовий склад із правого на лівий берег Дніпра. Все через успішне просування Збройних сил України.

Про це повідомляють журналісти проєкту Схеми та російської служби Радіо Свобода із посиланням на супутникові знімки.

Так, з початку жовтня вантажний пором вже кількома рейсами перевіз військових та техніку з району селища Козацьке до Нової Каховки. Про перевезення техніки свідчать і публікації у соцмережах самих військових.

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Журналісти знайшли у соцмережах профіль вояки, на ім’я Макар Теплінський, який народився на Луганщині, а воює на боці Росії.

З початку жовтня він у соцмережах публікував фото і відео переміщення російських підрозділів з правого на лівий берег Дніпра – в районі міста Нова Каховка.

10 жовтня військовий опублікував фото, зроблене на поромі з військовими вантажівками.

Згодом окупант опублікував відео з порома: Ми пливемо!

Журналістам вдалося ідентифікувати локацію з відео та її точні координати – це правий берег Дніпра в районі селища Козацьке.

Пором пропливав у напрямку Нової Каховки повз острів Козацький.

Схема руху порома:

За даними супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня зупинили відправку обладнання в район селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю завантаженим.

Ось рейс від 5 жовтня:

8 жовтня пором йде у бік Козацького порожнім.

Згодом окупант Макар Теплінський опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ.

Російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх підрозділів на захід від річки Дніпро в Херсонській області. Так у розвідці Міноборони Великої Британії розтлумачили заяву нещодавно призначеного командувача збройних сил РФ в Україні генерал Сергія Суровікіна.

Фото: Радіо Свобода, Planet Labs, Схеми