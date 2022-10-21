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Іранські інструктори в Криму допомагають запускати дрони-камікадзе по Україні – Білий дім

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Іранські інструктори в Криму допомагають запускати дрони-камікадзе по Україні – Білий дім
Фото: Міноборони

Іран відправив своїх інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти військам РФ запускати дрони-камікадзе по українських містах. Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

– Ми оцінюємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях. Тегеран зараз бере участь безпосередньо на землі та шляхом надання зброї, яка впливає на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні, — сказав Кірбі.

Кірбі ж додав, що США вживатимуть усіх засобів, щоби викрити, стримати і протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів.

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Джерело: BBC
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