На Херсонщині ЗСУ підірвали два склади та контрольно-спостережний пункт РФ

Жовтень, 21 в 6:27

Напередодні українські захисники атакували ворожі позиції протиповітряної оборони, скупчення техніки та складів боєприпасів РФ на Південнобузькому напрямку.

Для цього Сили оборони сім разів піднімали в небо авіацію.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали майже 110 вогневих завдань протягом бойового дня 20 жовтня.

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У районі Борозенського Херсонської області знищено ворожий контрольно-спостережний пункт.

Також підірвано два склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується.

Згідно з підтвердженими даними, напередодні армія РФ втратила:

28 солдатів,

дві самохідні артсистеми типу Мста-С,

міномет,

бойову машину піхоти,

танк.

Крім того, пошкоджено дві бойові машини піхоти та іншу автомобільну техніку.

Окупанти 20 жовтня тричі атакували українські позиції в Бериславському районі своєю армійською й штурмовою авіацією.

Однак після вогневого ураження у відповідь загарбники ретирувались.

У штормовому Чорному морі сім російських кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму.

За даними Оперативного командування Південь, РФ, зокрема, утримує чотири великі десантні кораблі та один ракетоносій, на борту якого може бути вісім крилатих ракет типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 240-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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