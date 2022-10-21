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Факти / Україна

ЗСУ за добу ліквідували 100 окупантів: втрати РФ у війні на 21 жовтня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу ліквідували 100 окупантів: втрати РФ у війні на 21 жовтня
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу втрати особового складу окупантів становлять близько 100 осіб, а від початку повномасштабного воєнного вторгнення ЗСУ ліквідували щонайменше 66 750 російських ворогів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати РФ у війні на 21.10.2022:

  • танків ‒ 2573 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,
  • артилерійських систем – 1648 (+2) од,
  • РСЗВ – 372 од,
  • засобів ППО ‒ 189 од,
  • літаків – 269 од,
  • гелікоптерів – 243 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
  • крилатих ракет ‒ 329,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
  • спеціальної техніки ‒ 147 од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 240 днів. Стежити за ситуацією на фронті можна на онлайн-карті бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ
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