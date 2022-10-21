Жовтень, 21 в 9:25

За минулу добу втрати особового складу окупантів становлять близько 100 осіб, а від початку повномасштабного воєнного вторгнення ЗСУ ліквідували щонайменше 66 750 російських ворогів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати РФ у війні на 21.10.2022:

танків ‒ 2573 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,

артилерійських систем – 1648 (+2) од,

РСЗВ – 372 од,

засобів ППО ‒ 189 од,

літаків – 269 од,

гелікоптерів – 243 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),

крилатих ракет ‒ 329,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,

спеціальної техніки ‒ 147 од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 240 днів. Стежити за ситуацією на фронті можна на онлайн-карті бойових дій в Україні.