ЗСУ за добу ліквідували 100 окупантів: втрати РФ у війні на 21 жовтня
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу втрати особового складу окупантів становлять близько 100 осіб, а від початку повномасштабного воєнного вторгнення ЗСУ ліквідували щонайменше 66 750 російських ворогів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати РФ у війні на 21.10.2022:
- танків ‒ 2573 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од,
- артилерійських систем – 1648 (+2) од,
- РСЗВ – 372 од,
- засобів ППО ‒ 189 од,
- літаків – 269 од,
- гелікоптерів – 243 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14),
- крилатих ракет ‒ 329,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од,
- спеціальної техніки ‒ 147 од.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 240 днів. Стежити за ситуацією на фронті можна на онлайн-карті бойових дій в Україні.
Зараз дивляться